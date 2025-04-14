DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyreden ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü, saat 05.00 sıralarında Mudanya Yolu Caddesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde olan tıra arkadan çarptı.

KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Çevredekiler, kazada yaralanan sürücünün yardımına koştu.

Bu sırada sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza ve sonrasında yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Muhabir