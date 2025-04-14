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Bursa'da kaza yaptığı araçtan kendi imkanlarıyla çıktı

Bursa'da kaza yaptığı araçtan kendi imkanlarıyla çıktı Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan aracıyla yol kenarındaki tıra arkadan çarpan hafif ticari araç sürücüsünün, sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.