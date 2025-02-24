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Bursa'da kendisini bıçaklayan husumetlisini vurdu

Bursa'da kendisini bıçaklayan husumetlisini vurdu İnegöl ilçesinde 2 ay önce kendisini bıçaklayan husumetlisini aracıyla takip eden şüpheli, gence 8 el ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı anlar kameraya yansıdı.