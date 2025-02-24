Bursa'da kendisini bıçaklayan husumetlisini vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan İsa Ö., 2 ay önce kendisini bıçaklayarak yaralayan husumetlisinin tahliye olduğunu öğrendi.
Husumetlisini takibe alan genç, saldırı için hazırlık yapmayı da ihmal etmedi.
25 Aralık 2024’te, sosyal medyada mesajlaşırken tartışan Furkan Ş. ile İsa Ö. konuşmak için buluşmuş ancak çıkan kavga sırasında Furkan Ş., yanındaki bıçakla İsa Ö.’yü yaralayıp kaçmıştı.
HUSUMETLİSİ TAHLİYE OLDU
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsa Ö., tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Furkan Ş. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
8 EL ATEŞ AÇTI
İsa Ö., dün saat 23.30 sıralarında tahliye olan husumetlisi Furkan Ş.’nin yaşadığı Konurlar Mahallesi’ne gitti
Araçla mahalle meydanında bekleyen İsa Ö., kıraathane girişinde gördüğü Furkan Ş.’ye otomobilinden tabancayla 8 el ateş edip kaçtı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Furkan Ş., saldırıdan yara almadan kurtulurken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan İsa Ö., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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