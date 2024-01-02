Bursa'da korkunç anlar! Futbol turnıvasında yumruklar haavda uçuştu İki oyuncu arasında çıkan kavgaya takımlar ve seyirciler dahil olunca, futbol sahası adeta boks ringine döndü.

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İHA

Son zamanlarda futbol sahalarında yaşanan olayların ardı arkası kesilmiyor.

Bir olay ise Bursa'da meydana geldi...

Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde bulunan bir futbol sahasında bir dernek tarafından turnıva düzenlendi.

Her yıl düzenlenen futbol turnuvasında iki takım karşı karşıya gelirken, maç esnasında tartışma yaşayan iki oyuncu sinirlerine hakim olamayınca kavgaya tutuştu.

Takımlar birbirine girdi

Artan tansiyon hem maç izlemeye gelen seyircilere hem de oyunculara sıçradı.

Taraftarların ve iki takımın birbirlerine girmesiyle başlayan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

O anlar kameraya yansıdı

Yeşil sahaların boks ringine döndüğü anlar kameraya yansırken, çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı.

Bu esnada sahada görevli bir kişi; arkadaşının kavgayı videoya çektiğini görünce kendisini gülerek selamladı. Savaş alanına dönen sahadaki kargaşayı polis güçlükle ayırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)