Bahreyn: İran'ın hava saldırısında 4 kişi yaralandı

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

BAHREYN'E HAVA SALDIRISI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan insansız hava aracı saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İran'ın hava saldırısının engellenmesi sonrasında Sitra bölgesinde şarapnelden etkilenen 4 kişinin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada bazı evlerin hasar gördüğü aktarıldı.

Olayın ardından sivil savunma ve ambulans ekiplerinin bölgeye gelerek müdahalede bulunduğu kaydedildi.