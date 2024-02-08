Bursa'da korkunç olay: Anne, baba ve kardeşini öldürdü

AA & Ensonhaber
Bursa'da aile faciası...
Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki bir evde 19 yaşındaki A.Y. (19), babası S.Y. (64) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli önce babasını, ardından da araya girmek isteyen annesi Z.Y. (55) ve erkek kardeşi M.Y.'yi (15) bıçak ve pompalı tüfekle öldürdü.
Elinde bıçakla yakalandı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri zanlıyı elindeki bıçakla yakaladı.
Cenazeler savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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