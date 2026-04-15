Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'a yeni sevgili! Sosyal medyadan paylaştı

Evlilik programlarının en bilinen isimlerinden Hanife Gürdal, uzun yıllardır sosyal medyada içerik üretiyor. Sık sık özel hayatıyla gündem olan Gürdal, bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi.

Kemal Ayvaz ile yaşadığı inişli çıkışlı evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandıran Gürdal, aşka küsmedi.

Evliliği olay bir şekilde biten Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayat çok garip… Yıllardır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım. Benim olan beni bulacaktır." demişti.

YENİ AŞK

Kısa sürede fazla kilolarından kurtulan Hanife Gürdal bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü isim sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda ilişkisini ilan etti.

Sevgilisinin doğum gününü kutlayarak duygularını dile getiren Gürdal, paylaşımında "Sevgilim inan seninle yeni bir ülke kurulur" sözlerine yer verdi.