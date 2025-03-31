Bursa'da küçük çocuğun yemek borusuna takılan para çıkartıldı

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evlerinde oynayan Yusuf Z., fenalaşınca, ailesi tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede yapılan tetkiklerde, küçük çocuğun yemek borusuna 50 kuruşluk madeni para kaçtığı tespit edildi.
BAŞARILI BİR OPERASYONLA PARA ÇIKARILDI
5 yaşındaki çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yusuf Z.'nin yemek borusundaki para, burada yapılan başarılı ameliyatla çıkartıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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