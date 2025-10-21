Bursa'da makas atan araç, zincirleme kazaya neden oldu

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde makas atan araç, aydınlatma direğine, ağaca ve tıra çarparak zincirleme kazaya sebep oldu.
- Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Ehliyetsiz araç kullanan otomobil sürücüsüne 18 bin 678 TL ceza verildi ve kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde, bugün saat 11.30 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük yönüne giden Ammar A. yönetimindeki 16 SCN 121 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarken kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca, aydınlatma direğine ve koruma demirlerine çarptı.
OTOMOBİL TIRA ÇARPTI, 2 KİŞİ YARALANDI
Savrulan otomobil, Tahir A. (60) yönetimindeki 11 ABH 215 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve araçtaki yolcu Sevil K. (34) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI
Olay sonrası yapılan incelemede otomobil sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.