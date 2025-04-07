Bursa'da marketten çıkan adama scooter çarptı

İHA

Bursa'nınOsmangazi ilçesinde ismi öğrenilmeyen bir vatandaş, Dikkaldırım Mahallesi’ndeki bir mağazada alışverişini tamamladıktan sonra sokağa çıktı.

Bu sırada cadde üzerinde hızla seyreden bir scooter sürücüsü, marketten çıkan adama çarptı.

MARKETTEN ÇIKAN YAYAYA ÇARPTI

Kazaya şahit olanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdikten sonra yere düşen scooter sürücüsü ve yayanın yanına koştu.

Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan iki kişinin ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

O anlar bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.