Bursa'da masaj salonlarına operasyon: Kaçak çalışan 13 kişi yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında kentte faaliyet gösteren 4 SPA merkezine eş zamanlı operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan denetimlerde toplam 66 kişinin sorgulanırken, bunlardan 13'ünün kaçak veya yasa dışı çalışan yabancı uyruklu şahıslar olduğu belirlendi.

MASÖR OLARAK ÇALIŞTIRILMIŞLAR

Yapılan araştırmalarda, bazı yabancı uyruklu kadınların masör olarak çalıştırıldığı ve iş yerleri dışında kiralanan evlerde barındırıldıkları tespit edildi.

Söz konusu yabancı uyruklu çalışanları istihdam eden 2 işletmeciye, istihdamı bozma gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yabancı uyruklu şahısların İl Göç Müdürlüğü'ne sevk edilmesi için ise gerekli işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.