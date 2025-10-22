Bursa'da mobilyacıların 'patent' tartışması kavgaya döndü: 6 yaralı İnegöl’de patentli ürün tartışması yüzünden iki mobilyacı arasında çıkan kavgada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Göster Hızlı Özet İnegöl'de patent tartışması nedeniyle iki mobilyacı arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar hastanede tedaviye alındı.

Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi 29'uncu Mobilya Sokak’ta, esnaflar arasında başlayan gerginlik büyüyerek kavgaya döndü. Mobilyacı Üzeyir B., Abdülkadir B., Ahmet B. ve Serkan T., patentleri kendisinde olan ürünü yaptığını iddia ettikleri Resul A.'ya ait mobilya imalathanesine gitti. TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇTU Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü; taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan iş yeri çalışanı Eyüp G.’nin (36) darp sonucu bacağı kırılırken, 5 kişi de hafif yaralandı. 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanıp gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da elinde tüfekle metrodan paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı

