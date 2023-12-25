Bursa'da motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü

İHA
Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartışmaya başladı.
16 BCP plakalı otomobil sürücüsü, lambalarda durduğu sırada motosiklet sürücünün önünü keserek araçtan indi.
Motosikletliye kaskıyla saldırdı
Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü, kaskını aldığı motosiklet sürücüsüne kaskıyla vurmaya başladı.
"Çocuğum arabada"
Çevredeki vatandaşlar otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalışırken, sürücü ‘Çocuğum arabada’ diyerek vurmaya devam etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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