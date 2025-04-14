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İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, yürekleri ağza getirdi. Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde seyreden 81 yaşındaki Recep K. idaresindeki 16 ADB 826 plakalı otomobil, Kılıç Sokak’tan kontrolsüz şekilde çıkan 20 yaşındaki İlker B. yönetimindeki 34 KFR 287 plakalı motosiklete yandan çarptı.

MOTOSİKLET 10 METRE SÜRÜKLENDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 10 metre boyunca sürüklenirken, sürücü İlker B. yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geliş anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan yolcunun kimliğinin belirlenmesi ve kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.