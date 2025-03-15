Bursa'da otomobil dereye uçtu 2 kişi yaralı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinden, Eskişehir istikametine seyir halinde olan Bartu Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yoldan çıkan araç alt yola savrularak dereye uçtu.
SÜRÜCÜ VE YOLCU YARALANDI
Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan arkadaşı Buse A. yaralandı.
Kaza, polis ve sağlık ekiplerine ihbar edildi.
KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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