Bursa'da otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi öldü

DHA
Bursa'nın İznik ilçesi Sakarya kara yolu Kaynarca Mahallesi mevkiinde Recep Karakulak (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Yücel S. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Recep Karakulak ile aynı araçtaki Ramazan B. (29) ve Samet K. (26) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılar sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Recep Karakulak, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı.
Ramazan B. ile Samet K.'nin tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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