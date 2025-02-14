Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

İHA
Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen A.D. idaresindeki motosiklet, tali yola dönüş yapan B.F. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 7-8 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı A.D.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırdı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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