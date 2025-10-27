Bursa'da para bozdurmaya giden seyyar satıcının tezgahta bıraktığı telefonunu çaldı

- Bursa Yıldırım'da seyyar satıcı Hikmet D.'nin tezgahta bıraktığı telefon, Sıtkı G. tarafından çalındı.
- Olayın ardından polis ekipleri, güvenlik kameraları aracılığıyla şüpheliyi tespit edip yakaladı.
- Telefonun satıldığı öğrenildi, Hikmet D. zararın 23 bin lira olduğunu belirterek şikayetçi oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yediselviler Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde seyyar olarak ıhlamur satan Hikmet D., geçen hafta para bozdurmak için tezgahından ayrıldı.
Bu sırada yoldan geçen 69 yaşındaki Sıtkı G., Hikmet D.'nin tezgahta bıraktığı telefonu alıp kaçtı.
ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Hikmet D., polise haber verdi.
Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliyi adresinde yakalayıp gözaltına aldı.
"23 BİN TL ZARARIM VAR"
Şüphelinin telefonu sattığı öğrenildi.
Zararının 23 bin lira olduğunu söyleyen Hikmet D., şikayetçi oldu.