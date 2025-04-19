Bursa'da parasını vermediği için tartıştığı ustasını vurdu

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu S.A.Ö., sokakta karşılaştığı Nadir C. ile tartıştı.

Tartışma, kavgaya dönüştü.

Arbede sırasında S.A.Ö., yanındaki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından tek kurşunla yaraladı.

YARALANAN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şubesi'nde, pedagog eşliğindeki sorgusunda, S.A.Ö.'nün, "Nadir C.'ye ait ayakkabı tamircisinde uzun süre çalıştım. Paramı vermedi. Akşam da bana hakaret etti. Yolda karşılaşınca sinirlenip tabancamla korkutmak için ona ateş ettim." dediği öğrenildi.

İfadesi alınan S.A.Ö., adliyeye sevk edildi.