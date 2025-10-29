Abone ol: Google News

Bursa'da park halindeki araca çarptı: Hiçbir şey olmamış gibi kaçtı

Karacabey ilçesinde park halindeki bir otomobile çarpan elektrikli bisiklet, hiçbir şey olmamış gibi kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 11:24
  • Bursa Karacabey'de park halindeki bir araca çarpan elektrikli bisiklet, olay yerinden kaçtı.
  • Bisikletli, kaçmaya çalışırken aynı araca tekrar çarptı.
  • Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bursa’da Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi’nde meydana gelen kazada, park halindeki bir otomobile elektrikli bisiklet çarptı.

Kaza sonrası olay yerinden uzaklaşmak isteyen bisikletli, aynı araca bir kez daha çarptı.

O ANLAR KAMERADA 

Daha sonrasında bisikletli, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

