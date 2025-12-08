Bursa’da park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’ndeki pazar alanı önünde, park halindeki araçların üzerine büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. O anlara tanık olan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Ağacın devrilmesi sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanmanın olmaması çevredekilere derin nefes aldırdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, kırılan ağaç dallarını kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı. Devrilme nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.