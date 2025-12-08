Abone ol: Google News

Bursa’da park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

Osmangazi ilçesinde pazar alanı yakınında devrilen ağaç, araçlarda maddi hasara yol açtı. Olayda yaralanan olmaması ise rahat nefes aldırdı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 17:35
Bursa’da park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi
  • Bursa Osmangazi'de devrilen ağaç, park halindeki araçlarda hasara yol açtı.
  • Olayda yaralanan olmayınca rahat nefes alındı.
  • Belediye ekipleri hemen müdahale ederek yolu açtı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’ndeki pazar alanı önünde, park halindeki araçların üzerine büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. O anlara tanık olan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Ağacın devrilmesi sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanmanın olmaması çevredekilere derin nefes aldırdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, kırılan ağaç dallarını kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı. Devrilme nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri