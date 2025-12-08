Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon

- Şanlıurfa'da jandarma, silah kaçakçılığına karşı operasyon düzenledi.
- Operasyonda çeşitli silahlar ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı.
- Denetimlerin ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir, Birecik ve Akçakale ilçelerinde düğünlerde havaya ateş açan ve ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen kişilere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 1 tüfek dürbünü ve 912 fişek ele geçirildi. Silahlara el konulurken şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
Yakalanan 4 kişi hakkında gerekli işlemler başlatılırken, jandarma ekiplerinin düğünlerde silah kullanımına yönelik denetimlerinin süreceği belirtildi.
Soruşturma ise çok yönlü olarak sürüyor.