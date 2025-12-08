Ordu'da alçıpan bölüm çökünce 1'inci kattan zemine düştü: Korktum ama sonra çok güldük

Ordu'nun Ünye ilçesinde, iş makinesi operatörü Mustafa Çöp, işten çıktıktan sonra arkadaşı Sinan Sevindik'e ait maden şirketi ofisine gitti.

Ofisin üst katında tadilat çalışmaları yapan ustaları görmek için yukarıya çıkan Çöp, dalgınlıkla alçıpan olan bölüme bastı.

DALGINLIKLA ALÇIPANA BASINCA YER ÇÖKTÜ

Çöp'ün adım atmasıyla zemin çöktü.

Bir anda kendini zemin katta bulan Çöp, olaydan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÖNCE PANİK YAPTIM AMA SONRA ÇOK GÜLDÜK"

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Çöp, şöyle konuştu:

Arkadaşımı ziyaret etmek için iş yerine gittim. Üst katta tadilat çalışmaları yapılıyordu. Onların yanına çıktım, dalgınlıkla alçıpan olan zemine bastım ve bir anda aşağıya düştüm. Önce panik yaptık ama sonra çok güldük ve eğlendik. Komik bir olay oldu. Hafif sıyrıklarla atlattım, çok şükür bir şeyim yok.

"EN KÖTÜ GÜNÜMÜZ BÖYLE OLSUN"

Düşme anını sonradan izlerken çok eğlendiklerini belirten Sinan Sevindik ise şunları söyledi:

Arkadaşım, ofisime ziyaretime geldi. Biz de o sırada ofisin üst katında tadilat çalışmaları yapıyorduk. Arkadaşım da çalışmalarımızı yerinde incelemek istedi. Aslında o bölümde çalışma yapıldığını o da biliyordu. Çökme ihtimali olduğunu da söylemiştik kendisine ama dalgınlığına geldi galiba, adımını attığı gibi bir anda kendini yerde buldu.



Önce çok korktuk ama arkadaşımın refleksleri kuvvetliymiş, düşerken biraz sallandı ve düzgün bir şekilde aşağıya indi. Sonra kendisini kontrol ettik, elinde ufak bir sıyrık vardı. Başka bir şeyi yoktu. Daha sonra biz bu olayı, güvenlik kamerası kaydından izleyince çok güldük. Keşke en kötü günümüz hep böyle olsa diyoruz.