Bursa'da pilavcıya giren şahıs tatlı yiyip hırsızlık yaptı

Yıldırım ilçesinde Millet Mahallesi'ndeki bir pilavcıya gece saatlerinde camdan giren hırsız, kasadaki bozuk paraları aldıktan sonra yemek yapmaya çalıştı.

Ancak dükkanın gazı kapalı olduğu için yemek hazırlamayı başaramadı.

işyerine giren şüpheli daha sonra çalışanlara ait kulaklık ve şarj aletlerini de alarak iş yerinden ayrıldı.

"AÇTIR BELKİ HELAL OLSUN, ÇALIŞANLARIM ADINA ÜZÜLDÜM"

İş yeri sahibi, olayın ardından "Açtır belki, benden yana helal olsun. Çalışanlar adına üzüldüm. Onların eşyaları önemli. Eğer çalışanların elektronik malzemelerini geri getirirse şikayetçi olmayacağım" diyerek yaşananların trajikomik yönünü paylaştı.