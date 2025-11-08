Bursa'da polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı: Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi

- Bursa Osmangazi'de alkollü sürücü polis kontrolünden kaçmaya çalıştı.
- M.K. isimli sürücü, alkolmetre testini reddedip polise direndi.
- Ehliyetine 2 yıl el konulup 63 bin 911 TL ceza verildi ve aracı trafikten men edildi.
Bursa'da polis ekiplerinin alkollü sürücüyle imtihanı...
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, otomobilin sürücüsü M.K., trafik uygulama noktasında dur ihtarına uymadı.
UZUN SÜRELİ TARTIŞMADAN SONRA ARAÇTAN İNDİ
M.K., kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu durduruldu.
İşlem yapmak amacıyla sürücünün araçtan inmesini isteyen polis ekiplerine karşı direnen sürücü, ekiplerin sabırlı ısrarları karşısında uzun süreli tartışmadan sonra araçtan indi.
SÜRÜCÜ BELGESİ DAHA ÖNCE DE MENEDİLDİ
Alkolmetreye üflemeyi reddeden M.K.'nin sürücü belgesinin daha önce de menedildiği tespit edildi.
EHLİYETİNE 2 YIL DAHA EL KONULDU
Polis ekipleri, sürücünün ehliyetine 2 yıl daha el koyarken, 63 bin 911 TL idari para cezası uyguladı. Otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.