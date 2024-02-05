Bursa'da polisi görünce tırı bırakıp kaçtı, taksiyle dönerken yakalandı İnegöl ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, tırdan inip yaya olarak kaçtı. Sürücü daha sonra ticari taksiyle aracı bıraktığı noktaya geri dönünce yakalandı.

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İHA

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin Mesudiye Mahallesi Şipali yolu caddesinde uygulama yaptığını gören 15 ABS 072 plakalı tırın sürücüsü, araçtan inip yaya olarak kaçtı. Ekipler, yolun ortasında bırakılan tırı çekici ile yoldan kaldırdılar.

1 saat sonra döndüğü takside yakalandı

Olaydan 1 saat sonra ekipler, aynı uygulama noktasında durdurdukları bir ticari taksideki yolcuların GBT sorgulamasını yaptılar. Sorgulama sırasında yolcunun Burdur doğumlu olduğunu tespit eden polis, sürücüsü kayıp olan tırın da Burdur iline ait olduğunu belirledi.

Cezadan kurtulamadı

Bunun üzerine sorgulanan taksideki yolcu, tırı kullandığını itiraf etti. Tır sürücüsü Fuat C.'ye (46) azami yük sınırını aştığı için 23 bin 632 TL para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)