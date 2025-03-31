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AA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyreden servis minibüsü şoförü D.K., Ankara Yolu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, aynı yönde seyreden B.G'nin kullandığı 06 HNJ 26 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle servis minibüsü yol kenarında park halinde bulunan başka bir servis minibüsüne ve hafif ticari araca, kamyonet ise Bursaray istasyonu alt geçit duvarına çarptı.

3 YARALI

Kazada servis sürücüsü D.K, kamyonet sürücüsü B.G. ve yolcu konumunda bulunan E.N.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bursaray istasyonu duvarına çarpan kamyonet sürücüsü B.G. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.