Bursa'da sevgilisi tarafından defalarca bıçaklandı

- Bursa'da Yıldırım ilçesinde Rus uyruklu Arzu Khalılova, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
- Olayın ardından polis S.M.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.
- Hastaneye gelen Khalılova’nın yakınları olay karşısında sinir krizi geçirdi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak’ta, Rus uyruklu Arzu Khalılova (20) ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Azerbaycanlı S.M. (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.M., Khalılova’yı bıçakladı.
40'TAN FAZLA BIÇAK DARBESİ
Olayı duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Khalılova, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 40’tan fazla bıçak darbesi nedeniyle kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
SALDIRGAN YAKALANDI
Hastaneye gelen Khalılova’nın yakınları, yaşanan olay karşısında sinir krizi geçirdi.
Olayın ardından şüpheli S.M., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.