Kahramanmaraş’ta morg önünde acı bekleyiş

Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayla tüm Türkiye adeta yasa boğuldu..

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci ise yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştirenin 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli olduğu, saldırıyı babasına ait silahlarla gerçekleştirdiği öğrenildi.

1 ÖĞRETMEN VE 8 ÖĞRENCİ ACI OLAYDA CAN VERDİ

Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybederken saldırgan İsa Aras Mersinli de öldü.

MORG ÖNÜNDE HÜZÜNLÜ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Saldırının ardından yaşamını yitirenlerin cenazeleri hastane morguna getirilirken, cumhuriyet savcılarının olay yerindeki ve hastanedeki incelemeleri sürüyor.

Morg önünde toplanan aileler ise gözyaşları içinde yakınlarına dair gelecek bilgiyi bekliyor.

O anlara ait bir kare ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morgu önünde Gazeteci Umut Taştan'ın objektiflerine yansıdı.