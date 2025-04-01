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DHA

Bursa'da, ölümcül bir kas hastalığı olan SMA'ya sahip hastalar için pastaneye koyulan bağış kutusu, hırsızların hedefi oldu.

Geçen hasta pastaneye giren bir şüpheli, kutuyu çalarak kayıplara karıştı.

İş yeri sahibi durumu fark edip, polis ekiplerine bildirdi.

HIRSIZIN DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Güvenlik kameralarını izleyen polis, şüphelinin 45 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet Ö. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği, aranan Ahmet Ö.'yü önceki gün yolda yürürken yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, 'Hırsızlık' suçundan çıkartıldığı mahkemede tutuklandı.