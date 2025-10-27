Abone ol: Google News

Bursa'da su seviyesi düşen barajda yayın balığı avlandı

İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte vatandaşlar, kıyıya daha yakın alanlarda görülen dev yayın balıklarını avlamaya başladı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 15:06
  • Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda su seviyeleri düştü.
  • Kıyıya yakın alanlarda görülen dev yayın balıkları vatandaşlar tarafından avlanıyor.
  • Amatör balıkçılar, yakaladıkları balıkların görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden başlayarak Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, kuraklığa bağlı olarak su seviyesinin düşmesiyle birlikte amatör balıkçıların uğrak yeri oldu.

VATANDAŞLAR AVLANMAYA BAŞLADI

Suyun çekilmesiyle kıyıya daha yakın alanlarda görülen yayın balıkları, vatandaşlar tarafından avlanıyor.

YAYIN BALIĞI YAKALIYORLAR

Amatör balıkçılar, boy ve kilo olarak dikkat çeken yakaladıkları dev yayın balıklarının görüntülerini cep telefonlarıyla çekip, sosyal medyadan paylaşıyor. 

3. Sayfa Haberleri