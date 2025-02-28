Bursa'da tadilat sırasında çatıdan düşen iş yeri sahibi ağır yaralandı

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde tadilat yapmak için kendisine ait mobilya imalathanesinin çatısına çıkan Ali Elmasri, bitişikteki iş yerinin çatısına geçmeye çalışırken dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düştü.
26 yaşındaki Elmasri ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU CİDDİ
Ekiplerin il müdahalesinin ardından Ali Elmasri, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Elmasri'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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