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Bursa'da tadilat sırasında çatıdan düşen iş yeri sahibi ağır yaralandı

Bursa'da tadilat sırasında çatıdan düşen iş yeri sahibi ağır yaralandı Bursa'da tadilat yapmak için çıktığı kendisine ait mobilya imalathanesinin çatısından bitişikteki iş yerinin çatısına geçmeye çalışırken 5 metre yükseklikten düşen şahıs ağır yaralandı.