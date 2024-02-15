Bursa'da taklalar atarak tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara kara yolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkisinde Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı ve taklalar atarak tarlaya uçtu.
Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdiler
Kaza sonucu araçta sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan (32) hayatını kaybetti.
Sürücü ile yanında yolcu konumunda bulunan Mustafa Murhan (36) yaralandı.
Ağır yaralı sürücü Sedat Taşdemir ve yolcu Mustafa Murhan, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ölen 2 kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Sevgililer günü kabusla bitti
Çiftlerin Bursa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak için yemeğe gittikleri öğrenildi
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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