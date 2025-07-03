Bursa'da tarihi eser operasyonu düzenlendi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, bir şahsın İstanbul'dan İnegöl'e tarihi eser satmak amacıyla geleceğini tespit etti.
ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDE ARAMA YAPILDI
Ekipler, C.Ç. isimli şüpheliyi ilçe merkezinde yapılan operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemlerine ait 17 adet bronz ve 5 adet altın sikke ele geçirildi.
100 BİN DOLARA SATMAK İSTEDİ
Ele geçirilen eserlerin yasa dışı yollardan 100 bin dolara satılmak istendiği öğrenildi.