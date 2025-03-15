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DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Bahattin O. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Vildan H. arasında sokakta tartışma çıktı.

Bahattin O., yanında bulunan bidondaki benzini Vildan H.'nin üzerine döktü.

"HEP ERKEKLER Mİ SUÇLU"

Elindeki çakmağı ateşlemek üzereyken şüpheliyi gören mahalleli, olaya engel oldu.

Bahattin O., kendisini engelleyenlere, "Hep erkekler mi suçlu, kadınların hiç suçu yok mu? Ne olacak şimdi" diye sordu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, Vildan H. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DİNİ NİKAHLA EVLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Bu sırada Vildan H.'nin de çevredekilere, dini nikahla birlikte yaşadıklarını ancak 15-20 gün önce ayrıldıklarını söylediği belirtildi.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde; şüphelinin eline aldığı bidondaki sıvı maddeyi kadının üzerine döktüğü ve ateşlemek üzereyken çevredekiler tarafından engellendiği anlar yer aldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.