İHA

İstanbul-İzmir Otoyolunda ilginç bir kavga meydana geldi.

Yol verme meselesi nedeniyle seyir halindeki tırın sürücüsüyle, ticari aracın sürücüsü tartışmaya başladı.

Ticari araç sürücüsünün arkadaşı, tartıştığı tır şoförünü cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başladı.

KÜLLÜK FIRLATTI

Tartıştığı kişiler tarafından kendisinin kayda alındığı fark eden tır şoförü, araçta taşıdığı küllüğü, ticari aracın içine fırlattı.

TAHRİK ETTİ

Kazaya davetiye çıkaran tartışma kameraya yansırken, kayıt yapan kişinin de tahrik edercesine şoföre, ‘Elindekini at, at' diyerek seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editor