İHA
İstanbul-İzmir Otoyolunda ilginç bir kavga meydana geldi.
Yol verme meselesi nedeniyle seyir halindeki tırın sürücüsüyle, ticari aracın sürücüsü tartışmaya başladı.
Ticari araç sürücüsünün arkadaşı, tartıştığı tır şoförünü cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başladı.
KÜLLÜK FIRLATTI
Tartıştığı kişiler tarafından kendisinin kayda alındığı fark eden tır şoförü, araçta taşıdığı küllüğü, ticari aracın içine fırlattı.
TAHRİK ETTİ
Kazaya davetiye çıkaran tartışma kameraya yansırken, kayıt yapan kişinin de tahrik edercesine şoföre, ‘Elindekini at, at' diyerek seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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