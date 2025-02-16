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DHA

Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Miraç G.'nin elindeki top yola kaçtı.

Topunu almak için yola atlayan 9 yaşındaki çocuğa Berna İ. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

Miraç G. yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Miraç G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.