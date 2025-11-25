Bursa'da tostçuyu kurşun yağmuruna tutan saldırgan yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın İnegöl ilçesine otomobil ile gelen 32 yaşındaki Mustafa Y. araçtan inip 33 yaşındaki tost işletmesi sahibi Mustafa Tokgöz ile tartışmaya başladı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

İŞLETME SAHİBİNİ KURŞUNA DİZDİ

Silahlı kavgada Mustafa Y. elindeki tabancayla Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Şüpheli geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI EVDE SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli Mustafa Y.'nin kaçtığı araç Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu.

Asayiş ekipleri kaçan şüpheliyi dün akşam Bursa'da saklandığı bir evde suç aleti tabancayla yakaladı.

"HAKKIMDA İLERİ GERİ KONUŞUYORDU"

Diğer şüpheli Muhammet G.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şüpheli Mustafa Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dediğini öğrenildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.