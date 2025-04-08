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İHA

Bursa'da jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi, İnegöl ve Mudanya ilçelerinde yaptığı operasyonlarda 24 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda 25 kilo 826 gram uyuşturucu madde, 72 bin lira nakit para, 9 adet sentetik ecza malzemesi, 11 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.

24 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.