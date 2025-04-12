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İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde öğle saatlerinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yöne geçti.

Bir minibüsle çarpışan kamyonetin sürücüsü şoför kabininde sıkıştı.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ EKİPLERCE KURTARILDI

Kazada minibüste de bir kişi yaralandı.

Direksiyon başında sıkışıp ağır yaralanan kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yaralının durumunun daha iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.