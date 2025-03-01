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AA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KORKULUKLAR KESİLEREK KURTARILDILAR

Evde mahsur kalan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince evin penceresindeki demir korkuluklar kesilerek çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye götürülen yabancı uyruklu 4 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Evde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.