Bursa'da yangın yerinde güvenlik önlemi alan polise saldırı

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Alaaddin Bey Mahallesi Köy Yolu Caddesi'nde, saat 18.00 sıralarında bir iş yerinde yangın çıktı. Ahşap evler, kamelyalar ve çardakların satışını yapan işletmenin bir bölümünde başlayan yangın hızla yayıldı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İŞ YERİ SAHİPLERİ, GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİSLERE SALDIRDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yeri sahipleriyle polis ekipleri arasında güvenlik önlemleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, iş yerinden 2 kişi polislere saldırdı. Bunun üzerine, olay yerine çevik kuvvet ve Yunus Timleri takviye olarak gönderildi. Ayrıca, tedbir amacıyla bir ambulans da bölgeye yönlendirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, iş yeri sahipliği yaptığı öğrenilen iki kişiyi gözaltına alırken, itfaiye ekipleri yangını bir saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.