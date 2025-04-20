İHA
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde, bir vatandaş balkonda hava aldıktan sonra içeri girdiğinde, sigarasını rafta unuttu. Rafta bulunan kağıtların sigaranın ateşiyle tutuşması sonucu balkon bir anda alevler içinde kaldı.
İTFAİYE, YANGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Balkonda başlayan yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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