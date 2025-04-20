Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde, bir vatandaş balkonda hava aldıktan sonra içeri girdiğinde, sigarasını rafta unuttu. Rafta bulunan kağıtların sigaranın ateşiyle tutuşması sonucu balkon bir anda alevler içinde kaldı.

İTFAİYE, YANGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Balkonda başlayan yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.