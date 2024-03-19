Bursa'da yanlış ürün sattı: 2 kardeş tarafından darbedildi 40 bin TL değerinde tütün alan 2 kardeş paketlerin içinde peçeteyi görünce satıcıyı bulup darbetti. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken 2 kardeş gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bursa'da bir satıcı yanlış ürün satmanın bedelini ağır ödedi

İnegöl’de perakende tütün satışı yapan İbrahim A. ve kardeşi Aşık A., toptan ürün almak için ocak ayında Deniz D. ile irtibat kurdu.

Toptan tütün ticareti yapan Deniz D. ile buluşan kardeşler, 40 bin TL değerindeki tütün çuvallarını alıp iş yerine götürdü.

Tütün yerine peçete satmış

Bir süre sonra satış yapmak için çuvalları açan İbrahim A. ile kardeşi Aşık A., iddiaya göre çuvalların içindeki tütünlerin arasında çok sayıda peçete olduğunu fark etti.

Dolandırıldıklarını anlayan iki kardeş, cep telefonu ile toptancıyı aramalarına rağmen ulaşamadı.

Başka bir numaradan aradılar

Bir süre Deniz D.’ye ulaşamayan kardeşler bu kez başka bir cep telefonu numarasıyla farklı bir müşteri gibi arayarak irtibat kurdukları Deniz D.’yi, tütün alacaklarını söyleyip Bursa-Ankara Yolu Osmaniye Mahallesi mevkiinde bulunan boş bir alana çağırdı.

Darbedildi

Tütün satmak için alana gelen Deniz D., karşısında İbrahim A. ile kardeşi Aşık A.’yı görünce kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamacanın ardından İbrahim A. ile kardeşi Aşık A., Deniz D.’yi yakalayıp darbetti.

Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Sağlık durumu iyi

Darp sonucu yaralanan Deniz D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Deniz D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan İbrahim A. ile Aşık A. ise polis merkezine götürüldü.

İbrahim A. ile Aşık A.’nın polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)