Bursa’da yarış halindeki otomobiller, belediye otobüsüyle çarpıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi’nde bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, kent merkezi yönüne yarışarak ilerleyen 34 HBC 880 ve 16 BUS 776 plakalı otomobiller, ara sokaktan caddeye çıkan belediye otobüsüyle çarpıştı.

14 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüleri ve araçlardaki 2 kişi ile otobüsteki 10 yolcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili detaylar araştırılıyor.