İHA
Bursa'da, görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Dün akşam saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi sonundaki yeşil alanda arkadaşı Yücel A. (42) ile araçta oturan Oktay A. (40), tuvaletini yapmak için araçtan indi.
Tuvaletini yapmak için araçtan indi
Oktay A., tuvaletini yeşil alana yaptığı sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan 2 merminin bacağına ve kalçasına isabet etmesiyle yaralandı.
Biri bacağına diğeri kalçasına iki mermi yedi
Kanlar içinde kalan adam, arkadaşı tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüpheliyi arıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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