Bursa'da yol kenarına tuvaletini yapıyordu: Silahla vuruldu Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda yol kenarında tuvaletini yapan adam, kimliği belirsiz şahsın silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.

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İHA

Bursa'da, görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi sonundaki yeşil alanda arkadaşı Yücel A. (42) ile araçta oturan Oktay A. (40), tuvaletini yapmak için araçtan indi.

Tuvaletini yapmak için araçtan indi

Oktay A., tuvaletini yeşil alana yaptığı sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan 2 merminin bacağına ve kalçasına isabet etmesiyle yaralandı.

Biri bacağına diğeri kalçasına iki mermi yedi

Kanlar içinde kalan adam, arkadaşı tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi arıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)