Bursa'da yol verme kavgası: Aracın önünü kesip cama yumruk attı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, trafik magandası kameralara yakalandı.

Eğitim Caddesi üzerinde yaşanan olayda trafikte yol verme tartışması nedeniyle bir motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

ÖNÜNÜ KESİP, SİLECEĞİNİ KIRDI

Tartışmanın hararetlenmesi üzerine motosikletinden inen sürücü, aracın önünü kesip sileceği kırdı.

Gaza basan sürücünün uyarısına rağmen bir süre otomobilin önünde direnen şahıs, bu kez de cama yumruk attı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar kameraya yansıdı

Polis olayla ilgili tahkikat başlatıldı.