İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyreden iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Taraflar uzun süre camdan cama sözlü olarak atıştı.
BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Kısa sürede büyüyen tartışma kavga dönünce, öfkeli taraflar araçlarından inip bir birlerine tekme tokat vurmaya başladı.
KAVGA ANI KAMERADA
Öfkeli tarafların caddeyi ringe çevirdiği kavga, diğer sürücüler tarafından ayrıldı.
O anlar ise, çevredekiler tarafından kayda alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış