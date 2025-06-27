Bursa'daki yangın için yardım istedi: Allah’ınızı severseniz itfaiyeyi arayın

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkarak ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan 2 helikopter, 14 arazöz, 36 iş ve hizmet aracı ve 137 personelle müdahale edildi.

Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

GÜVENLİ ALANA ALINDILAR

Ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçiler kurtarılırken, mahalleli AFAD ekipleri tarafından güvenli alana alındı.

Mahallede yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dumandan etkilenen mahalleliye olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

SOSYAL MEDYADAN YAYIN AÇIP, YARDIM İSTEDİ

İsmetiye Mahallesi’nden tahliye edilen bir kişi, sosyal medyadan canlı yayın açıp, gözyaşları içinde yardım istedi.

Orçun Barbaroz isimli mahalleli şu ifadeleri kullandı:

Lütfen herkes birbirine haber versin, evler yanıyor. Evlere indi, itfaiye yetişmiyor arkadaşlar ne olur. Bak ne olur, vali burada, kaymakam burada. Bütün küçük araçlar buraya gelsin, yetişmiyor, yollar tıkandı. Allah’ınızı severseniz bak 2 saattir yangın var.



Allah’ınızı severseniz arayın, itfaiyeyi arayın. Gürsu, Kestel, Gemlik ne olur destek çıkın bize. Allah’ınızı severseniz. Arayın arkadaşlar, kimse telefonu açmıyor. Herkes arasın. İtfaiye yetersiz kalıyor, ne olur İsmetiye Mahallesi’ne, Demirtaş ve çevresi, acil su tankerlerini doldurun, gelin.



Bak Bursa’da çok büyük yangın bu. İsmetiye Mahallesi’ne acil su tankerleri gelsin. Elimizden geleni yaptık arkadaşlar, yetişmiyor, Allah rızası için lütfen.