İHA
Büyükada - Kadıköy seferini yapan bir vapurda kavga çıktı.
İki kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle kadınlar birbirine girdi.
SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA
Vapurdaki diğer yolcular da kadınların saç saça baş başa kavgasını ayırmaya çalıştı.
Küfürlerin havada uçuştuğu kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı.
Yaşanan kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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