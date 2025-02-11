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İHA

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Çatalca Yolu Caddesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında yaşanan trajik kazada, 34 GPU 862 plakalı tırın sürücüsü K.Y., aracının arızasını kontrol etmek isterken hayatını kaybetti.

TIRIN ALTINDA CAN VERDİ

Sürücü K.Y., tırın tekerleklerini kontrol etmek için aracından indiği sırada, araç aniden hareket etti. Dengesini kaybederek tırın altında kalan K.Y., olay yerinde yaşamını yitirdi. Kontrolsüz ilerleyen tır ise yol kenarındaki bir iş yerinin bahçe tellerine çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından K.Y.’nin cansız bedenini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.